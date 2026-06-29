ЦБ повысил курс доллара на 30 июня до 77,75 рубля

Банк России установил на 30 июня 2026 года официальный курс доллара на уровне 77,7539 рубля, что на 69,28 копейки больше предыдущего показателя. Об этом пишет ТАСС. Также официальный курс евро был повышен на 1 рубль и 24,45 копейки, достигнув 88,6472 рубля. Курс юаня увеличился на 12,65 копейки и составил 11,4624 рубля.

Банк России установил на 30 июня 2026 года официальный курс доллара на уровне 77,7539 рубля, что на 69,28 копейки больше предыдущего показателя. Об этом пишет ТАСС.

Также официальный курс евро был повышен на 1 рубль и 24,45 копейки, достигнув 88,6472 рубля.

Курс юаня увеличился на 12,65 копейки и составил 11,4624 рубля.