Жители Шилова пожаловались на аварийные опоры связи

Жители Шилова сообщили о проблемных опорах связи в населенном пункте. Пост появился в соцсетях. По их словам, конструкция держится на проводах и находится в ненадлежащем состоянии. Местные жители отмечают, что рядом проходят пешеходы, в том числе дети, и проезжают автомобили.

Жители Шилова сообщили о проблемных опорах связи в населенном пункте. Пост появился в соцсетях.

По их словам, конструкция держится на проводах и находится в ненадлежащем состоянии. Местные жители отмечают, что рядом проходят пешеходы, в том числе дети, и проезжают автомобили.

Авторы обращения задаются вопросом, какая организация отвечает за обслуживание этих опор, и призывают обратить внимание на их состояние.