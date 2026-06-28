В Сасове очевидцы сообщили о драке возле жилого дома

В Сасове произошла драка, в результате которой один из участников получил травмы. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, инцидент произошел возле дома № 40 в микрорайоне Южный. Местные жители утверждают, что мужчину били по лицу, у него шла кровь. Официальной информации о причинах конфликта и состоянии пострадавшего пока нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В Сасове произошла драка, в результате которой один из участников получил травмы. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, инцидент произошел возле дома № 40 в микрорайоне Южный. Местные жители утверждают, что мужчину били по лицу, у него шла кровь.

Официальной информации о причинах конфликта и состоянии пострадавшего пока нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.