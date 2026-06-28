В Рязанской области 29 июня потеплеет до +27°С

В понедельник, 29 июня, в Рязанской области ожидается переменная облачность. По прогнозу синоптиков, существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха по области составит от +9°С до +14°С, днем потеплеет до +22°С…+27°С. Ветер будет северо-западный, северный, со скоростью 5-10 м/с.

В понедельник, 29 июня, в Рязанской области ожидается переменная облачность. По прогнозу синоптиков, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в Рязанском ЦГМС.

Ночью температура воздуха по области составит от +9°С до +14°С, днем потеплеет до +22°С…+27°С.

Ветер будет северо-западный, северный, со скоростью 5-10 м/с.

По данным Рязанского ЦГМС, опасные и неблагоприятные метеорологические явления на 29 июня не прогнозируются.