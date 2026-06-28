В лесах Рязанской области заметили лося

В Рязанской области во время утренней прогулки по лесу заметили лося. Пост об этом появился в паблике «Мещера. познать». Автор публикации рассказал, что прошел около десяти километров по лесу и за это время встретил несколько животных, включая зайца и лося с рогами. Также он установил фотоловушку, на которую попало животное.

В Рязанской области во время утренней прогулки по лесу заметили лося. Пост об этом появился в паблике «Мещера. познать».

Автор публикации рассказал, что прошел около десяти километров по лесу и за это время встретил несколько животных, включая зайца и лося с рогами. Также он установил фотоловушку, на которую попало животное.

Кроме того, в посте упоминается, что в лесу были обнаружены останки другого лося.

Фото: «Мещера. познать».