В лесах Рязанской области заметили лося
В Рязанской области во время утренней прогулки по лесу заметили лося. Пост об этом появился в паблике «Мещера. познать». Автор публикации рассказал, что прошел около десяти километров по лесу и за это время встретил несколько животных, включая зайца и лося с рогами. Также он установил фотоловушку, на которую попало животное.
В Рязанской области во время утренней прогулки по лесу заметили лося. Пост об этом появился в паблике «Мещера. познать».
Автор публикации рассказал, что прошел около десяти километров по лесу и за это время встретил несколько животных, включая зайца и лося с рогами. Также он установил фотоловушку, на которую попало животное.
Кроме того, в посте упоминается, что в лесу были обнаружены останки другого лося.
Фото: «Мещера. познать».