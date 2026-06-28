В автошколах России могут ввести программы праворульного вождения

В некоторых регионах России могут появиться программы обучения водителей автомобилей с правым рулем. Это следует из утвержденного правительством плана мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. Минпросвещения, МВД и Минпромторг должны оценить, насколько целесообразно разработать такие программы для регионов, где праворульные автомобили составляют значительную часть автопарка. Доклад в правительство ведомства представят в 2027 году.

В некоторых регионах России могут появиться программы обучения водителей автомобилей с правым рулем. Это следует из утвержденного правительством плана мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, пишет ТАСС.

Минпросвещения, МВД и Минпромторг должны оценить, насколько целесообразно разработать такие программы для регионов, где праворульные автомобили составляют значительную часть автопарка. Доклад в правительство ведомства представят в 2027 году.

Кроме того, МВД, Минпромторг, Минтранс и НАМИ проведут исследование рисков участия праворульных автомобилей в дорожном движении. Его результаты планируют представить в 2028 году.

Как рассказал ТАСС кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев, чаще всего автомобили с правым рулем встречаются на Дальнем Востоке. На Камчатке, Сахалине и в Магаданской области их доля превышает 70%.

По словам эксперта, необходимость отдельного обучения связана с особенностями управления такими машинами. В частности, при обгоне у водителя ограничен обзор, что повышает риск лобовых столкновений. При этом в Москве и большинстве регионов Центральной России доля праворульных автомобилей не превышает 1%, поэтому специальные программы там вряд ли понадобятся.