Семь стерхов из Окского заповедника выпустили в природу на Ямале

Семь молодых стерхов, выращенных в питомнике редких видов журавлей Окского заповедника в Рязанской области, выпустили в природу на Ямале. Перед выпуском птицы несколько дней провели во временных вольерах на территории Куноватского заказника, где адаптировались после длительной перевозки. Каждого стерха оснастили GSM-трекером. С его помощью ученые будут отслеживать перемещения птиц, их суточную активность и процесс адаптации в естественной среде.

Семь молодых стерхов, выращенных в питомнике редких видов журавлей Окского заповедника в Рязанской области, выпустили в природу на Ямале. Об этом сообщили в Минприроды России.

Перед выпуском птицы несколько дней провели во временных вольерах на территории Куноватского заказника, где адаптировались после длительной перевозки.

Каждого стерха оснастили GSM-трекером. С его помощью ученые будут отслеживать перемещения птиц, их суточную активность и процесс адаптации в естественной среде.

По словам представителя научного сообщества Ямала Дмитрия Замятина, это уже шестой выпуск молодых стерхов в регионе. Специалисты рассчитывают, что птицы смогут не только выжить, но и создать пары, дав начало новой популяции.

Фото: Минприроды России.