Рязанка сообщила о нападении курьера
Жительница Рязани заявила, что на нее напал неизвестный молодой человек. Об этом пострадавшая рассказала в соцсетях. По ее словам, мужчина внезапно подбежал на улице и ударил по ягодицам, после чего отошел и задал вопрос о времени. Женщина отметила, что нападавший был в одежде, похожей на форму курьерской службы доставки.
Жительница Рязани заявила, что на нее напал неизвестный молодой человек. Об этом пострадавшая рассказала в соцсетях.
По ее словам, мужчина внезапно подбежал на улице и ударил по ягодицам, после чего отошел и задал вопрос о времени. Женщина отметила, что нападавший был в одежде, похожей на форму курьерской службы доставки.
Пострадавшая заявила, что намерена придать истории огласку и добиться реакции от компании, сотрудником которой может являться мужчина.