Рязанка сообщила о нападении курьера

Жительница Рязани заявила, что на нее напал неизвестный молодой человек. Об этом пострадавшая рассказала в соцсетях. По ее словам, мужчина внезапно подбежал на улице и ударил по ягодицам, после чего отошел и задал вопрос о времени. Женщина отметила, что нападавший был в одежде, похожей на форму курьерской службы доставки.

Жительница Рязани заявила, что на нее напал неизвестный молодой человек. Об этом пострадавшая рассказала в соцсетях.

По ее словам, мужчина внезапно подбежал на улице и ударил по ягодицам, после чего отошел и задал вопрос о времени. Женщина отметила, что нападавший был в одежде, похожей на форму курьерской службы доставки.

Пострадавшая заявила, что намерена придать истории огласку и добиться реакции от компании, сотрудником которой может являться мужчина.