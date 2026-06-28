Рязанец взломал окно пустующего дома и похитил шесть электроинструментов

В Рязани полицейские раскрыли кражу со взломом из частного дома на окраине города. Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратилась 45-летняя женщина. Она рассказала, что после смерти родственника дом пустовал, а во время очередного визита обнаружила следы взлома на окне. Следы указывали на 34-летнего жителя Рязанской области, ранее судимого за кражу. По предварительной версии, сначала рязанец проник в сгоревший дом, а затем обратил внимание на соседний пустующий, но запертый дом. Взломав окно, он проник внутрь, забрал электроинструменты и собирался их продать, однако не успел.

В Рязани полицейские раскрыли кражу со взломом из частного дома на окраине города. Из жилища похитили шесть электроинструментов.

Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратилась 45-летняя женщина. Она рассказала, что после смерти родственника дом пустовал, а во время очередного визита обнаружила следы взлома на окне. Из дома пропали дрели и шуруповерты.

Осматривая место происшествия, полицейские не нашли следов, которые помогли бы установить личность злоумышленника. Однако рядом находился пострадавший от пожара дом, где криминалисты обнаружили следы, указывавшие на 34-летнего жителя Рязанской области, ранее судимого за кражу.

Мужчину разыскали. В квартире, где он проживал, сотрудники полиции обнаружили похищенные инструменты. По предварительной версии, сначала рязанец проник в сгоревший дом в поисках ценностей, а затем обратил внимание на соседний пустующий, но запертый дом. Взломав окно, он проник внутрь, забрал электроинструменты и собирался их продать, однако не успел.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.