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Рязанцам рассказали, по каким словам можно распознать мошенников
Полицейские напомнили жителям Рязанской области о популярных схемах телефонных мошенников. Злоумышленники используют псевдоофициальные термины, чтобы убедить человека срочно выполнить их требования. Среди самых распространенных — «безопасный счет», «дистанционный обыск», «декларация наличных средств», «зеркальный кредит», «спецячейка Центробанка» и «встречный перевод». Кроме того, мошенники могут представлять своих курьеров «внештатными сотрудниками фельдъегерской службы», хотя такая служба не занимается перевозкой денег граждан.

Полицейские напомнили жителям Рязанской области о популярных схемах телефонных мошенников. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Злоумышленники используют псевдоофициальные термины, чтобы убедить человека срочно выполнить их требования. Среди самых распространенных — «безопасный счет», «дистанционный обыск», «декларация наличных средств», «зеркальный кредит», «спецячейка Центробанка» и «встречный перевод».

В полиции подчеркнули, что «безопасных» счетов для перевода денег не существует, правоохранительные органы не проводят обыски по видеосвязи, а Банк России не принимает наличные на хранение.

Кроме того, мошенники могут представлять своих курьеров «внештатными сотрудниками фельдъегерской службы», хотя такая служба не занимается перевозкой денег граждан.

В УМВД отметили, что главная цель подобных терминов — создать у человека ощущение участия в официальной государственной процедуре и заставить его действовать без проверки информации.