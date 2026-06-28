Рязанцам рассказали, как выбрать качественное мороженое

В Роскачестве рассказали, как выбрать качественное мороженое и на какие признаки стоит обратить внимание перед покупкой. Специалисты рекомендуют выбирать продукцию, изготовленную по ГОСТ 31457–2012. В составе такого мороженого должны быть молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые добавки и стабилизаторы. Кроме того, стоит обращать внимание на жирность продукта. Молочное мороженое содержит до 7,5% жира, сливочное — от 8 до 11,5%, а пломбир — от 12 до 20%.

В Роскачестве рассказали, как выбрать качественное мороженое и на какие признаки стоит обратить внимание перед покупкой. Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты рекомендуют выбирать продукцию, изготовленную по ГОСТ 31457–2012 . В составе такого мороженого должны быть молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые добавки и стабилизаторы.

Также покупателям советуют оценить состояние упаковки и холодильной витрины. По данным Роскачества, одна из главных причин ухудшения качества мороженого — нарушение температурного режима при хранении и транспортировке.

Кроме того, стоит обращать внимание на жирность продукта. Молочное мороженое содержит до 7,5% жира, сливочное — от 8 до 11,5%, а пломбир — от 12 до 20%.

В организации отметили, что определить наличие растительных жиров по вкусу или внешнему виду невозможно. Выявить их можно только с помощью лабораторного анализа. При этом в Роскачестве подчеркнули, что серьезных системных нарушений на российском рынке мороженого сейчас не наблюдается.