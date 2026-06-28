Российские войска освободили Писанцы и Новоселовку

Российские войска взяли Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России 28 июня. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и заняли населенные пункты. Кроме того, штурмовые подразделения группировки войск «Запад» продолжают продвижение в районе Красного Лимана в ДНР. Там они заняли опорные пункты и десятки зданий.

Российские войска взяли Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России 28 июня.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и заняли населенные пункты.

Кроме того, штурмовые подразделения группировки войск «Запад» продолжают продвижение в районе Красного Лимана в ДНР. Там они заняли опорные пункты и десятки зданий.

По данным Минобороны, потери ВСУ в зоне проведения операции за сутки превысили 490 военнослужащих.