Путин: Россия проходит трудный этап, «но он многому нас научил»

Президент России Владимир Путин выступил на съезде партии «Единая Россия», посвященном предстоящим выборам. Глава государства заявил, что мир переживает нестабильный период, а число региональных конфликтов растет. По его словам, западные страны используют Украину для борьбы с Россией и прибегают к террористическим методам. Путин отметил, что Россия проходит через сложный этап, «но он многому нас научил». Он поблагодарил участников СВО и заявил, что именно благодаря им страна сохраняет устойчивость и отстаивает свои интересы.

Президент России Владимир Путин выступил на съезде партии «Единая Россия», посвященном предстоящим выборам.

Глава государства заявил, что мир переживает нестабильный период, а число региональных конфликтов растет. По его словам, западные страны используют Украину для борьбы с Россией и прибегают к террористическим методам.

Путин отметил, что Россия проходит через сложный этап, «но он многому нас научил». Он поблагодарил участников СВО и заявил, что именно благодаря им страна сохраняет устойчивость и отстаивает свои интересы.

Обращаясь к представителям «Единой России», Путин призвал их больше работать с людьми и меньше времени проводить в кабинетах и мессенджерах. По его мнению, на сентябрьских выборах партия вновь подтвердит свое лидерство.

В завершение выступления президент отметил, что поддерживает хорошие отношения со всеми парламентскими партиями.

Фото: ТАСС.