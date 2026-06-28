Под Рязанью произошло ДТП

Днем в воскресенье, 28 июня, под Рязанью произошло ДТП. Об этом РЗН. Инфо сообщили очевидцы. По их словам, авария случилась между селом Реткино и поселком Искра, напротив заправки «Змей Горыныч». На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Информация о пострадавших и причинах аварии пока не поступала. Обстоятельства ДТП выясняются.