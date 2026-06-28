Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 28
22°
Пнд, 29
23°
Втр, 30
25°
ЦБ USD 77.06 1.43 27/06
ЦБ EUR 87.4 1.63 27/06
Нал. USD 79.05 / 80.50 28/06 07:00
Нал. EUR 90.95 / 92.87 28/06 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
23 июня 15:43
885
В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде
В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лет...
23 июня 10:10
1 003
Как работает гибридный автомобиль, зачем он нужен и стоит ли на него п...
Эти вопросы задают себе тысячи автолюбителей. Компания...
22 июня 16:56
3 185
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
3 049
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Под Рязанью произошло ДТП
Днем в воскресенье, 28 июня, под Рязанью произошло ДТП. Об этом РЗН. Инфо сообщили очевидцы. По их словам, авария случилась между селом Реткино и поселком Искра, напротив заправки «Змей Горыныч». На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Информация о пострадавших и причинах аварии пока не поступала. Обстоятельства ДТП выясняются.

Днем в воскресенье, 28 июня, под Рязанью произошло ДТП. Об этом РЗН. Инфо сообщили очевидцы.

По их словам, авария случилась между селом Реткино и поселком Искра, напротив заправки «Змей Горыныч».

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Информация о пострадавших и причинах аварии пока не поступала. Обстоятельства ДТП выясняются.