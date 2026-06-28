Названо количество стран, в которые россияне могут въехать без визы

Россияне могут без виз посетить 76 стран, а с учетом государств, где визу оформляют по прибытии, — 93. Среди европейских безвизовых направлений для россиян — Сербия, Черногория, Молдавия и Босния и Герцеговина. Также без визы можно поехать в Грузию, Абхазию и Южную Осетию. В Азии для россиян открыты Китай, Вьетнам и Индонезия, на Ближнем Востоке — Объединенные Арабские Эмираты, в Африке — Намибия, Сейшелы и ЮАР, в Южной Америке — Бразилия, Аргентина, Колумбия и Венесуэла.

Россияне могут без виз посетить 76 стран, а с учетом государств, где визу оформляют по прибытии, — 93. Об этом РИА Новости сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным ассоциации, более трети безвизовых направлений находятся в Азии, около 21% — в Африке, порядка 18% — в странах Америки. Остальные приходятся на Европу и Океанию.

Среди европейских безвизовых направлений для россиян — Сербия, Черногория, Молдавия и Босния и Герцеговина. Также без визы можно поехать в Грузию, Абхазию и Южную Осетию.

В Азии для россиян открыты Китай, Вьетнам и Индонезия, на Ближнем Востоке — Объединенные Арабские Эмираты, в Африке — Намибия, Сейшелы и ЮАР, в Южной Америке — Бразилия, Аргентина, Колумбия и Венесуэла.

В АТОР уточнили, что в 18 случаях безвизовый режим остается во многом формальным. Например, в Андорру можно попасть только через страны Шенгенской зоны, а до некоторых островных государств невозможно долететь без пересадки в странах с визовым режимом.

Кроме того, для поездки в отдельные государства требуется заранее оформить электронное разрешение на въезд. Такое правило действует, в частности, для Южной Кореи, Мексики и Кении.