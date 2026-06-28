На Южной окружной в Рязани столкнулись две машины
На Южной окружной дороге днем 28 июня в Рязани произошло ДТП. Об этом РЗН. Инфо сообщили очевидцы. По предварительной информации, столкнулись два автомобиля. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются.
На Южной окружной дороге днем 28 июня в Рязани произошло ДТП. Об этом РЗН. Инфо сообщили очевидцы.
По предварительной информации, столкнулись два автомобиля.
Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются.