На Южной окружной в Рязани столкнулись две машины

На Южной окружной дороге днем 28 июня в Рязани произошло ДТП. Об этом РЗН. Инфо сообщили очевидцы. По предварительной информации, столкнулись два автомобиля. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются.