Касимовский спортсмен завоевал три медали на Кубке России

Матвей Арсеньев из Касимовского округа завоевал три медали на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмен выиграл золото в каноэ-четверке на дистанции 500 метров, где экипаж показал результат 1:31.894. Также он стал победителем в двойке C-2 на 500 метров и завоевал серебро в финале C-1 на той же дистанции.

Матвей Арсеньев из Касимовского округа завоевал три медали на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщили в администрации округа.

Спортсмен выиграл золото в каноэ-четверке на дистанции 500 метров, где экипаж показал результат 1:31.894. Также он стал победителем в двойке C-2 на 500 метров и завоевал серебро в финале C-1 на той же дистанции.

Таким образом, Арсеньев завершил турнир с двумя золотыми и одной серебряной наградой. В его подготовке участвовали заслуженный тренер России Елена Иванова и Владимир Клинов.

Фото: администрация Касимовского округа.