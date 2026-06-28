Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

В Рязанской области в ближайший час и до конца суток 28 июня местами ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 12-17 м/с. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков. Жителям региона рекомендуют не находиться под деревьями, линиями электропередачи, рекламными конструкциями и крышами зданий. По возможности следует сократить время пребывания на улице.

В Рязанской области в ближайший час и до конца суток 28 июня местами ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 12-17 м/с. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков.

Жителям региона рекомендуют не находиться под деревьями, линиями электропередачи, рекламными конструкциями и крышами зданий. По возможности следует сократить время пребывания на улице.

В МЧС также советуют подготовить электрический фонарь на случай отключения света и не использовать для освещения открытый огонь, чтобы избежать пожара.

В экстренных случаях следует звонить по телефонам 101 или 112.