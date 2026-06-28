Более 1200 пациентов приняли за неделю в рязанской ОКБ

С 20 по 26 июня в приемное отделение Рязанской областной клинической больницы поступили 1208 человек. Из них 417 пациентов были госпитализированы в плановом порядке, 373 — экстренно. Еще 418 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. По данным медучреждения, чаще всего пациенты обращались с инсультами, инфарктами, черепно-мозговыми травмами, заболеваниями органов брюшной полости, включая аппендицит, язву и гастрит, а также с переломами.

С 20 по 26 июня в приемное отделение Рязанской областной клинической больницы поступили 1208 человек. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Из них 417 пациентов были госпитализированы в плановом порядке, 373 — экстренно. Еще 418 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.

По данным медучреждения, чаще всего пациенты обращались с инсультами, инфарктами, черепно-мозговыми травмами, заболеваниями органов брюшной полости, включая аппендицит, язву и гастрит, а также с переломами.

В ОКБ напомнили, что приемное отделение работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней.