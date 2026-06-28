Академик РАН Бокерия назвал мифом разговоры о пользе красного вина

Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия заявил, что распространенное мнение о пользе красного вина является мифом. «Миф, причем, абсолютно вредный, поскольку большинство ему стопроцентно верит, передавая его из уст в уста», — сказал Бокерия. По словам академика, небольшое количество алкоголя во время праздничного застолья допустимо. При этом речь идет именно о вине, а не о крепких спиртных напитках.

Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия заявил, что распространенное мнение о пользе красного вина является мифом. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Миф, причем, абсолютно вредный, поскольку большинство ему стопроцентно верит, передавая его из уст в уста», — сказал Бокерия.

По словам академика, небольшое количество алкоголя во время праздничного застолья допустимо. При этом речь идет именно о вине, а не о крепких спиртных напитках.

Бокерия также посоветовал отдавать предпочтение белому вину, поскольку, по его словам, оно быстрее выводится из организма, чем красное.