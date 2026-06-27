Выпускники «Роснефть-класса» получили аттестаты на торжественном вечере с участием нефтяников

В Рязани сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК), входящей в структуру НК «Роснефть», приняли участие в выпускном вечере учащихся специализированного «Роснефть-класса» школы № 43. Как рассказали РЗН. инфо, аттестаты о среднем общем образовании получили 14 выпускников, четверо из которых отмечены медалями «За особые успехи в учении» I и II степеней. Каждому школьнику вручили памятный подарок от компании.

В Рязани сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК), входящей в структуру НК «Роснефть», приняли участие в выпускном вечере учащихся специализированного «Роснефть-класса» школы № 43. Как рассказали РЗН. инфо, аттестаты о среднем общем образовании получили 14 выпускников, четверо из которых отмечены медалями «За особые успехи в учении» I и II степеней. Каждому школьнику вручили памятный подарок от компании.

С напутственным словом к учащимся обратился начальник отдела развития персонала РНПК Вячеслав Абдулаев. Он поблагодарил педагогов и родителей за воспитание и поддержку, а также отметил личностный и профессиональный рост выпускников.

«Школа научила вас не только предметам из расписания, но и умению мыслить, ставить цели, работать в команде и отвечать за свои решения. Мы, как партнёры школы, с восхищением наблюдали за вашим ростом. Видели, как вы участвовали в совместных проектах, проявляли инициативу, искали нестандартные решения и доказывали, что молодость — это время смелых идей и больших возможностей. Пусть ваш дальнейший путь будет осознанным, а выбор — уверенным. Рязанская нефтеперерабатывающая компания верит в вас и будет рада видеть среди своих коллег», — сказал Абдулаев.

Образовательный проект «Роснефть-класс» был запущен РНПК в 2016 году на базе школы № 43 в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-колледж/вуз-предприятие». Он ориентирован на подготовку учащихся 9-11 классов к поступлению в технические вузы по профилю нефтегазовой отрасли. За десять лет обучения в школе выпустили 180 учеников специализированного класса. После окончания вузов РНПК готова предложить им работу на предприятии.

В рамках программы школьники углублённо изучают физику, математику и химию, проходят экскурсии по нефтезаводу, участвуют в летней практике, научно-технических конференциях и профориентационных мероприятиях. Компания обустроила пять учебных классов в корпоративном стиле, обеспечив их современными учебными пособиями и оборудованием. Обучение ведётся при поддержке специалистов РНПК.

В настоящее время проводится очередной набор учащихся в новые 9-й и 10-й «Роснефть-классы». Прием заявлений осуществляется дистанционно. Для этого необходимо скачать заявление с сайта школы , заполнить его, отсканировать и направить на электронную почту школы sh43. ryazan@ryazan.gov.ru .

Справка:

Рязанская нефтеперерабатывающая компания является одним из основных поставщиков нефтепродуктов в Центральном федеральном округе. Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов.