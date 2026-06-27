В соцсетях опубликован таймлапс серебристых облаков, снятый в Рязанской области

Автор видео отметил, что каждый кадр был обработан вручную, а качество ролика немного снижено, но это не мешает разглядеть переливы редкого атмосферного явления. Серебристые облака образуются на высоте около 80 километров в мезосфере и видны только в сумерках, когда нижние слои атмосферы уже находятся в тени Земли, а верхние еще освещены солнцем.

В соцсетях появился таймлапс серебристых облаков, снятый 23 июня 2026 года. Видео опубликовали 27 июня.

Автор видео отметил, что каждый кадр был обработан вручную, а качество ролика немного снижено, но это не мешает разглядеть переливы редкого атмосферного явления.

Серебристые облака образуются на высоте около 80 километров в мезосфере и видны только в сумерках, когда нижние слои атмосферы уже находятся в тени Земли, а верхние еще освещены солнцем.