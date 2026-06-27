В Рязанской области автомобиль сбил лося, животное погибло

Происшествие произошло 27 июня, около 8 часов утра. Судя по фото, водитель машины сбил лося, после чего транспортное средство слетело в кювет. Автомобиль не перевернулся. Лось погиб на месте аварии. Данные о пострадавших среди людей отсутствуют, обстоятельства случившегося выясняются.

В районе села Токарево в Касимовском округе произошло ДТП с участием лося. Об этом сообщили в соцсетях.

Происшествие произошло 27 июня, около 8 часов утра. Судя по фото, водитель машины сбил лося, после чего транспортное средство слетело в кювет.

Автомобиль не перевернулся. Лось погиб на месте аварии. Данные о пострадавших среди людей отсутствуют, обстоятельства случившегося выясняются.