В Рязани владелица Mercedes оплатила 113 штрафов после ареста авто

Общая сумма задолженности составила 137 тысяч рублей. После того как на машину наложили арест, должница получила квитанцию на оплату долга и исполнительского сбора — всего около 280 тысяч рублей. Женщину это убедило: в тот же день она перечислила всю необходимую сумму, после чего арест с автомобиля сняли, а исполнительное производство завершилось.