В Рязани владелица Mercedes оплатила 113 штрафов после ареста авто
Общая сумма задолженности составила 137 тысяч рублей. После того как на машину наложили арест, должница получила квитанцию на оплату долга и исполнительского сбора — всего около 280 тысяч рублей. Женщину это убедило: в тот же день она перечислила всю необходимую сумму, после чего арест с автомобиля сняли, а исполнительное производство завершилось.
В Рязани судебные приставы арестовали автомобиль Mercedes местной жительницы, которая накопила 113 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения.
Общая сумма задолженности составила 137 тысяч рублей.
После того как на машину наложили арест, должница получила квитанцию на оплату долга и исполнительского сбора — всего около 280 тысяч рублей. Женщину это убедило: в тот же день она перечислила всю необходимую сумму, после чего арест с автомобиля сняли, а исполнительное производство завершилось.