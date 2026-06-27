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В России появилась схема мошенников с фейковыми сайтами об атаках беспилотников
Аналитики компании по кибербезопасности F6 сообщили, что мошенники начали использовать фейковые сайты с уведомлениями об атаках беспилотников, чтобы выманивать у россиян деньги и личные данные. Поддельные ресурсы с названиями вроде «Радар РФ» или «Ваша тревога» оформлены в стиле общественных движений. Ссылки на такие сайты распространяют через Telegram-каналы, домовые чаты и комментарии к постам. Чтобы «подключить уведомления», пользователю предлагают ввести шестизначный код на сайте. Через некоторое время приходит сообщение о якобы взломе личного кабинета на госуслугах и номер «линии поддержки». Если позвонить по этому номеру, ответит оператор мошеннического колл-центра, который может обвинить человека в преступлениях или потребовать «спасти» сбережения.

В России появилась схема мошенников с фейковыми сайтами об атаках беспилотников. Об этом сообщили в материале РИА Новости.

Аналитики компании по кибербезопасности F6 сообщили, что мошенники начали использовать фейковые сайты с уведомлениями об атаках беспилотников, чтобы выманивать у россиян деньги и личные данные. Поддельные ресурсы с названиями вроде «Радар РФ» или «Ваша тревога» оформлены в стиле общественных движений. Ссылки на такие сайты распространяют через Telegram-каналы, домовые чаты и комментарии к постам.

Чтобы «подключить уведомления», пользователю предлагают ввести шестизначный код на сайте. Через некоторое время приходит сообщение о якобы взломе личного кабинета на госуслугах и номер «линии поддержки». Если позвонить по этому номеру, ответит оператор мошеннического колл-центра, который может обвинить человека в преступлениях или потребовать «спасти» сбережения.

Специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не звонить по номерам с таких ресурсов.