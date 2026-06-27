Рязанец потерял 330 тысяч рублей на фальшивых инвестициях

По информации регионального УМВД, мужчина нашел в сети объявление о высоком заработке и вступил в переписку с «консультантом» по инвестициям. Злоумышленник убедил рязанца перевести деньги на неизвестный счет в ожидании дивидендов. Поверив в обещанную прибыль, потерпевший перечислил аферистам 330 тысяч рублей, большую часть из которых он выручил от продажи старого автомобиля. После получения средств псевдоконсультант перестал выходить на связь. Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию, где по факту мошенничества возбудили уголовное дело.

В Рязани 62-летний местный житель стал жертвой интернет-мошенников, лишившись 330 тысяч рублей. По информации регионального УМВД, мужчина нашел в сети объявление о высоком заработке и вступил в переписку с «консультантом» по инвестициям.

Злоумышленник убедил рязанца перевести деньги на неизвестный счет в ожидании дивидендов. Поверив в обещанную прибыль, потерпевший перечислил аферистам 330 тысяч рублей, большую часть из которых он выручил от продажи старого автомобиля.

После получения средств псевдоконсультант перестал выходить на связь. Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию, где по факту мошенничества возбудили уголовное дело.