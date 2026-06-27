Рязанцы пожаловались на свалку строительного мусора у водоема

По словам заявителей, они неоднократно обращались по этому вопросу как в районную администрацию, так и к главе поселения, однако меры так и не были приняты. В случае бездействия властей рязанцы намерены обратиться в Росприроднадзор и другие ведомства.

Жители сел Гулынки и Большое Кожухово Спасского района обратились к администрации с требованием устранить несанкционированную свалку строительного мусора у моста через ручей Серебрянка. Обращение опубликовано в социальных сетях.

По словам заявителей, они неоднократно обращались по этому вопросу как в районную администрацию, так и к главе поселения, однако меры так и не были приняты. В случае бездействия властей рязанцы намерены обратиться в Росприроднадзор и другие ведомства.