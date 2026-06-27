Рязанцев предупредили о непогоде

По данным регионального МЧС со ссылкой на гидрометеоцентр, до конца суток 27 июня в регионе местами пройдут кратковременные ливни и грозы. Также ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду. В ведомстве призвали граждан соблюдать меры предосторожности и по возможности ограничить пребывание на улице. Особое внимание рекомендуется уделить парковке автомобилей: их нельзя оставлять под рекламными конструкциями, деревьями и линиями электропередачи.

Спасатели предупредили жителей Рязанской области о неблагоприятных погодных условиях. Метеопредупреждение опубликовано на сайте МЧС.

По данным регионального МЧС со ссылкой на гидрометеоцентр, до конца суток 27 июня в регионе местами пройдут кратковременные ливни и грозы. Также ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду.

В ведомстве призвали граждан соблюдать меры предосторожности и по возможности ограничить пребывание на улице. Особое внимание рекомендуется уделить парковке автомобилей: их нельзя оставлять под рекламными конструкциями, деревьями и линиями электропередачи.