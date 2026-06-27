Рязанцев предупредили о непогоде
По данным регионального МЧС со ссылкой на гидрометеоцентр, до конца суток 27 июня в регионе местами пройдут кратковременные ливни и грозы. Также ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду. В ведомстве призвали граждан соблюдать меры предосторожности и по возможности ограничить пребывание на улице. Особое внимание рекомендуется уделить парковке автомобилей: их нельзя оставлять под рекламными конструкциями, деревьями и линиями электропередачи.
Спасатели предупредили жителей Рязанской области о неблагоприятных погодных условиях. Метеопредупреждение опубликовано на сайте МЧС.
По данным регионального МЧС со ссылкой на гидрометеоцентр, до конца суток 27 июня в регионе местами пройдут кратковременные ливни и грозы. Также ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду.
В ведомстве призвали граждан соблюдать меры предосторожности и по возможности ограничить пребывание на улице. Особое внимание рекомендуется уделить парковке автомобилей: их нельзя оставлять под рекламными конструкциями, деревьями и линиями электропередачи.