Погиб участник СВО Юрий Лоншаков из Рязанской области

Погибшему было 35 лет. В 9 лет он потерял мать, и его воспитанием занималась сестра с семьей в поселке Сараи. Мужчина окончил 11 классов Кривской школы, затем учился в Сараевском колледже и получил профессии сварщика и водителя. После армии он жил и работал в Рязани. С августа 2023 года Лоншаков служил оператором взвода разведывательной роты десантно-штурмового полка гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Его позывной был Борман. Во время боевого задания Юрий Лоншаков погиб от удара беспилотника.

В Сараевском округе сообщили о гибели местного жителя, рядового Юрия Лоншакова, в ходе специальной военной операции. Об этом глава администрации округа написал на своей странице в социальных сетях.

Погибшему было 35 лет. В 9 лет он потерял мать, и его воспитанием занималась сестра с семьей в поселке Сараи. Мужчина окончил 11 классов Кривской школы, затем учился в Сараевском колледже и получил профессии сварщика и водителя. После армии он жил и работал в Рязани.

С августа 2023 года Лоншаков служил оператором взвода разведывательной роты десантно-штурмового полка гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Его позывной был Борман. Во время боевого задания Юрий Лоншаков погиб от удара беспилотника.

Глава администрации выразил искренние соболезнования семье и близким погибшего, отметив, что земляк до последнего оставался верен воинской присяге.