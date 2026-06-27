Павел Малков поздравил рязанцев с Днем молодежи

Глава региона подчеркнул, что молодежь успешно проявляет себя в учебе, науке, культуре, спорте и волонтерстве. По словам Малкова, власти продолжат создавать условия для того, чтобы каждый мог учиться, работать и реализовывать свои таланты.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил жителей региона с Днем молодежи. В своем посте в социальных сетях он отметил, что в области проживают более 247 тысяч молодых и неравнодушных людей, которым предстоит определять будущее региона.

Глава региона подчеркнул, что молодежь успешно проявляет себя в учебе, науке, культуре, спорте и волонтерстве. По словам Малкова, власти продолжат создавать условия для того, чтобы каждый мог учиться, работать и реализовывать свои таланты.