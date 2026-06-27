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Названо слово русского языка с наибольшим числом синонимов
По ее словам, среди синонимов слова «очень» встречаются нейтральные и книжные варианты — весьма, крайне, чрезвычайно, разговорные — жутко, чертовски, страшно, просторечные — дюже, страсть как, оченно, и даже устаревшие — зело, вельми. Эксперт пояснила, что такое разнообразие обусловлено востребованностью категории интенсивности в речи, которая позволяет передавать разные градусы высокой степени признака и оттенки экспрессии. Например, можно сказать «очень устал», «порядком устал», «смертельно устал» или «устал как собака» — и каждый раз это будет звучать по-новому.

Слово «очень» обладает рекордным количеством синонимов в русском языке — около 100 близких по значению единиц. Об этом сообщили в материале РИА Новости со ссылкой на заведующую лабораторией лексикографии Института Пушкина Александру Ольховскую.

По ее словам, среди синонимов встречаются нейтральные и книжные варианты — весьма, крайне, чрезвычайно, разговорные — жутко, чертовски, страшно, просторечные — дюже, страсть как, оченно, и даже устаревшие — зело, вельми.

Эксперт пояснила, что такое разнообразие обусловлено востребованностью категории интенсивности в речи, которая позволяет передавать разные градусы высокой степени признака и оттенки экспрессии. Например, можно сказать «очень устал», «порядком устал», «смертельно устал» или «устал как собака» — и каждый раз это будет звучать по-новому.

Ольховская добавила, что многие синонимы специализируются на определенных частях речи. Так, «на редкость» легко сочетается с прилагательным, но не с глаголом, а «порядочно» уместно с глаголами, но не с прилагательными.