Массовые проверки водителей пройдут в Рязанской области и восьми регионах России

По данным источника, рейды запланированы в Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Самарской, Рязанской областях, а также в других регионах страны. В Госавтоинспекции напомнили, что вождение в состоянии алкогольного опьянения, а также отказ от прохождения медосвидетельствования грозят лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет, крупным штрафом и могут повлечь уголовную ответственность.

С 26 по 28 июня на территории России пройдут массовые проверки водителей, сообщили «Известия» со ссылкой на Госавтоинспекцию. Основное внимание будет уделено выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

По данным источника, рейды запланированы в Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Самарской, Рязанской областях, а также в других регионах страны.

В Госавтоинспекции напомнили, что вождение в состоянии алкогольного опьянения, а также отказ от прохождения медосвидетельствования грозят лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет, крупным штрафом и могут повлечь уголовную ответственность.

«За это время будут проводиться профилактические мероприятия, направленные на пресечение фактов управления транспортом в нетрезвом виде», — отметили в ведомстве.