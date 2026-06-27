Касимовцы разыскивают подростка, который якобы украл велосипед у подъезда
По словам пострадавшего, кража попала на камеры видеонаблюдения, установленные у дома. Касимовец намерен заявить о происшествии в правоохранительные органы, если велосипед не будет возвращен добровольно.
Касимовцы разыскивают подростка, который якобы украл велосипед у подъезда. Пост разметили в соцсетях.
По словам пострадавшего, кража попала на камеры видеонаблюдения, установленные у дома. Касимовец намерен заявить о происшествии в правоохранительные органы, если велосипед не будет возвращен добровольно.