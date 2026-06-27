28 июня в Рязанской области ожидается переменная облачность

В воскресенье будет облачно. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем же будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с, днем местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до +7…+12°С, днем прогреется до +21…+26°С.