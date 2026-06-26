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«Золотой Пегас» за смелый дизайн: флагманский кроссовер OMODA C7 получил престижную награду Гран-при «За рулем»
26 мая в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась церемония вручения наград автомобильного конкурса Гран-при «За рулем». Флагманский кроссовер OMODA C7 одержал победу в специальной номинации «За смелый дизайн».

26 мая в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась церемония вручения наград автомобильного конкурса Гран-при «За рулем». Флагманский кроссовер OMODA C7 одержал победу в специальной номинации «За смелый дизайн».

Для OMODA C7 это не первое достижение в области дизайна. Ранее в 2025 году уникальный динамичный силуэт кроссовера был отмечен престижной международной наградой French Design Award, а также получил приз «Дизайн года» от VOICE и стал победителем в номинации «Автомобильный дизайн года» в премии «Золотой Клаксон — 2025».

В 2026 году эксперты журнала «За рулем» отметили футуристичный экстерьер флагманского кроссовера OMODA C7. Рельефные формы кузова образуют выразительную игру света и тени. А безрамочная решетка радиатора гармонично сочетается с динамичной формой светодиодной оптики. Дополняют стильный облик литые алюминиевые диски, спортивный спойлер сзади, а также стилизованные под молнии задние фонари сверхкрасного освещения. Благодаря этим решениям автомобиль получил стремительный и обтекаемый силуэт, вдохновленный философией «Искусство в движении».

Директор по связям с общественностью OMODA и JAECOO в России Роман Скольский поблагодарил организаторов за высокую оценку модели:

«Для меня большая честь стоять на этой сцене и принимать „Золотого Пегаса“ — награду с такой богатой историей. Я искренне благодарю редакцию журнала „За рулем“ за высокую оценку флагмана OMODA C7. Этот кроссовер — триумф философии „Искусство в движении“. Это наше видение будущего, воплощенное в автомобиле. Мы стремились создать не просто транспортное средство, а яркий и технологичный элемент стиля жизни современного человека. Хочу сказать большое спасибо за доверие профессиональному жюри и всем нашим клиентам, которые вместе с нами создают маршруты будущего!»

Премия старейшего автомобильного журнала России вручается с 1994 года. Победители получают статуэтку «Золотой Пегас» — авторскую работу скульптора Евгения Верещагина, которая символизирует стремление к прогрессу и совершенству. В первой части конкурса читатели издания голосуют за лучшие автомобили, а во второй победителей выбирает профессиональное жюри. Редакция ежегодно устанавливает уникальные номинации за выдающиеся достижения в автомобилестроении.

Официальный старт продаж OMODA C7 состоялся в мае 2025 года. Автомобиль нашел свою аудиторию благодаря сочетанию передовых технологий и выразительного облика.

Познакомиться с модельным рядом: