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Жителей Горрощи предупредили о двухнедельном отключении горячей воды
В РМПТС отметили, что без ресурса останутся с 30 июня по 13 июля 120 объектах города, включая 104 жилых дома, 7 детских садов, 3 школы, Дворец молодежи и роддом № 2. Улицы, которые останутся без горячей воды: Ул. Гагарина: 73, 73 к.1, 75, 81, 81 к.1, 83, 83 А, 85, 87, 160/2; Ул. Гоголя: 34/6, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 52 к.1, 54, 56, 58/9; Проезд Гоголя: 2, 3, 4 А, 7; Ул. Черновицкая: 1/77, 2/79, 3, 3 к.1, 4, 4 к.1, 4 к.2, 5, 6, 6 к.1, 6 к.2, 6 к.3, 7, 7 к.1, 10, 12, 13, 18, 20, 22/46; Ул. Островского: 23/2, 24/1, 26, 26/1, 27, 27 к.1, 28, 29, 30/9, 31, 31 к.1, 32/14, 33, 34, 34 к.1, 35/11, 36, 36 к.1, 37/16, 38, 38 к.1, 39, 40, 40 к.1, 41, 42, 43, 45; Проезд Островского: 4, 24 к.1; и другие.

Жителей Горрощи предупредили о двухнедельном отключении горячей воды. Об этом сообщили в РМТПС.

В учреждении отметили, что без ресурса останутся с 30 июня по 13 июля 120 объектах города, включая 104 жилых дома, 7 детских садов, 3 школы, Дворец молодежи и роддом № 2.

Улицы, которые останутся без горячей воды:

  • Ул. Гагарина: 73, 73 к.1, 75, 81, 81 к.1, 83, 83 А, 85, 87, 160/2;
  • Ул. Гоголя: 34/6, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 52 к.1, 54, 56, 58/9;
  • Проезд Гоголя: 2, 3, 4 А, 7;
  • Ул. Черновицкая: 1/77, 2/79, 3, 3 к.1, 4, 4 к.1, 4 к.2, 5, 6, 6 к.1, 6 к.2, 6 к.3, 7, 7 к.1, 10, 12, 13, 18, 20, 22/46;
  • Ул. Островского: 23/2, 24/1, 26, 26/1, 27, 27 к.1, 28, 29, 30/9, 31, 31 к.1, 32/14, 33, 34, 34 к.1, 35/11, 36, 36 к.1, 37/16, 38, 38 к.1, 39, 40, 40 к.1, 41, 42, 43, 45;
  • Проезд Островского: 4, 24 к.1;
  • Ул. Стройкова: 63/73, 65, 65 к.1, 67, 67 к.1, 69, 69 к.1, 71, 84 к.1, 84 к.2, 88 к.1, 90, 92, 94/41;
  • Ул. Ленинского Комсомола: 83, 85, 87;
  • Ул. Шевченко: 76 к.1, 95;
  • Ул. Татарская: 87;
  • Улицы Линии: 6-я Линия (8, 10), 7-я Линия (5, 7), 9-я Линия (18 к.1, 3 А), 10-я Линия (39);
  • Родильный дом № 2;
  • Детские сады № 71, 80, 81, 85, 87, 88, 99;
  • Школы № 19, 34, 42;
  • Рязанский дворец молодежи;
  • ул. Шевченко, 93; ул. Полетаева, 29 а; проезд Гоголя, 6; ул.
  • Островского, 51 А.