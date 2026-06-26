Жителей Горрощи предупредили о двухнедельном отключении горячей воды

В РМПТС отметили, что без ресурса останутся с 30 июня по 13 июля 120 объектах города, включая 104 жилых дома, 7 детских садов, 3 школы, Дворец молодежи и роддом № 2. Улицы, которые останутся без горячей воды: Ул. Гагарина: 73, 73 к.1, 75, 81, 81 к.1, 83, 83 А, 85, 87, 160/2; Ул. Гоголя: 34/6, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 52 к.1, 54, 56, 58/9; Проезд Гоголя: 2, 3, 4 А, 7; Ул. Черновицкая: 1/77, 2/79, 3, 3 к.1, 4, 4 к.1, 4 к.2, 5, 6, 6 к.1, 6 к.2, 6 к.3, 7, 7 к.1, 10, 12, 13, 18, 20, 22/46; Ул. Островского: 23/2, 24/1, 26, 26/1, 27, 27 к.1, 28, 29, 30/9, 31, 31 к.1, 32/14, 33, 34, 34 к.1, 35/11, 36, 36 к.1, 37/16, 38, 38 к.1, 39, 40, 40 к.1, 41, 42, 43, 45; Проезд Островского: 4, 24 к.1; и другие.