ВС РФ поразили НПЗ в Кременчуге и объекты хранения вооружения в Киеве

ВС РФ ударили по НПЗ в Кременчуге Полтавской области, а также по территориальному центру комплектования и объектам хранения вооружения в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны. Групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия нанесен ночью 26 июня. Объекты поражены. Кроме того, с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России ВС РФ нанесли пять групповых ударов. В результате поражены: объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ; склады боеприпасов и горючего; места сборки и хранения БПЛА дальнего действия.

ВС РФ ударили по НПЗ в Кременчуге Полтавской области, а также по территориальному центру комплектования и объектам хранения вооружения в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны.

Групповой удар высокоточным оружием и БПЛА дальнего действия нанесен ночью 26 июня. Цели поражены.

Кроме того, с 20 по 26 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России ВС РФ нанесли пять групповых ударов. В результате поражены: