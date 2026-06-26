Врачи назвали самый распространенный вид рака

Согласно данным ВОЗ, немеланомный рак кожи включён в число самых распространённых видов онкологии в мире наряду с раком лёгких, молочной железы и толстой кишки. В России опухоли кожного покрова также занимают первое место в структуре онкозаболеваний — кожа первой страдает от воздействия ультрафиолета и других внешних факторов. Главный онколог Минздрава Андрей Каприн также подчеркнул, что у женщин часто диагностируют рак молочной железы, а у мужчин — рак предстательной железы. Притом одним из самых распространённых злокачественных новообразований и у мужчин, и у женщин является колоректальный рак.

Врачи назвали самый распространенный вид рака. Об этом пишет «Лента. ру».

Согласно данным ВОЗ, немеланомный рак кожи включён в число самых распространённых видов онкологии в мире наряду с раком лёгких, молочной железы и толстой кишки. В России опухоли кожного покрова также занимают первое место в структуре онкозаболеваний — кожа первой страдает от воздействия ультрафиолета и других внешних факторов.

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн также подчеркнул, что у женщин часто диагностируют рак молочной железы, а у мужчин — рак предстательной железы. Притом одним из самых распространённых злокачественных новообразований и у мужчин, и у женщин является колоректальный рак.