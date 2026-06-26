Владельцам прав категорий B, C и D разрешили управлять вездеходами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет водителям с правами категорий B, C и D управлять вездеходами категории «AII» без получения удостоверения тракториста-машиниста. Для водителей с категориями B и C новое правило будет действовать при достижении 19-летнего возраста и наличии стажа управления соответствующей категорией не менее 12 месяцев.