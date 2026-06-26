В субботу в Рязанской области пройдет дождь
В области будет переменная облачность. Ветер прогнозируют северо-западный, западный, до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 6…11°С, днем — 20…25°С.
В субботу, 27 июня, в Рязанской области пройдет дождь. Прогноз разместили на сайте регионального ЦГМС.
В области будет переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь.
Ветер прогнозируют северо-западный, западный, до 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6…11°С, днем — 20…25°С.