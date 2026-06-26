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В Шилове начали восстанавливать единственный сохранившийся фонтан
В поселке Шилово приступили к восстановлению единственного сохранившегося фонтана. Об этом сообщил глава администрации Шиловского района. Работы выполняет Шиловское МУПТЭС. Глава администрации выехал на место, чтобы лично оценить начало восстановления объекта. По его словам, после завершения работ фонтан вновь начнет работать и станет местом отдыха для жителей и гостей поселка.

В поселке Шилово приступили к восстановлению единственного сохранившегося фонтана. Об этом сообщил глава администрации Шиловского района Сергей Стерликов.

Работы выполняет Шиловское МУПТЭС. Глава администрации выехал на место, чтобы лично оценить начало восстановления объекта.

По его словам, после завершения работ фонтан вновь начнет работать и станет местом отдыха для жителей и гостей поселка.

Фото: соцсети Сергея Стерликова.