В Рязанской области во время пожара погибли два человека

Трагедия произошла в ночь на 26 июня на улице Колхозной в селе Большие Поляны Старожиловского округа. Горел жилой дом. Общая площадь горения составила 100 квадратных метров. На пожаре погибли мужчина и женщина, оба 1957 года рождения. Причину пожара и ущерб устанавливают специалисты.

В Рязанской области во время пожара погибли два человека. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Трагедия произошла в ночь на 26 июня на улице Колхозной в селе Большие Поляны Старожиловского округа. Горел жилой дом. Общая площадь горения составила 100 квадратных метров.

На пожаре погибли мужчина и женщина, оба 1957 года рождения.

Причину пожара и ущерб устанавливают специалисты.