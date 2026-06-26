В Рязанской области «Шевроле» сбила 10-летнюю девочку

ДТП произошло 25 июня, примерно в 11:00, в рабочем поселке Пителино. По данным ГАИ, 68-летний местный житель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», наехал на 10-летнюю жительницу Сасовского района. Пешеход с травмами обращалась за медпомощью. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.