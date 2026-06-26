В Рязанской области произошло ДТП, врачи увезли пострадавшего с кровотечением

В Рязанской области произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в соцсетях. Авария случилась на дороге после села Семкино в Рязанском округе. Известно, что при столкновении пострадал водитель красного автомобиля. По словам очевидцев, у него перелом и кровотечение. Мужчину увезли на скорой помощи. Отмечается, что с пострадавшим еще была собака. Она осталась в порядке. За рулем второй машины была девушка. Свидетели также уточнили, что она тоже осталась цела. Официальной информации по данному происшествию пока нет.

В Рязанской области произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.

Авария случилась на дороге после села Семкино в Рязанском округе.

Известно, что при столкновении пострадал водитель красного автомобиля. По словам очевидцев, у него перелом и кровотечение. Мужчину увезли на скорой помощи.

Отмечается, что с пострадавшим еще была собака. Она осталась в порядке.

За рулем второй машины была девушка. Свидетели также уточнили, что она тоже осталась цела.

Официальной информации по данному происшествию пока нет.