В Рязанской области нашли свалку отходов на сельхозземлях, мусор поручили убрать

Прокуратура Ухоловского района проверила исполнение земельного и природоохранного законодательства и нашла серьезные нарушения. На земельном участке сельскохозяйственного назначения, арендуемом коммерческой организацией, обнаружены факты размещения бытовых отходов и мусора. В связи с этим прокурор внес представление адрес общества и возбудил дело об административном правонарушении из-за несоблюдения требований по охране земель и улучшению их плодородия. Кроме того, обнаружена свалка отходов на соседнем участке, который находится в неразграниченной государственной собственности. В ответ на это приняты меры прокурорского реагирования. Фактическое устранение нарушений будет находиться под контролем прокурора района.

Прокуратура Ухоловского района проверила исполнение земельного и природоохранного законодательства и нашла серьезные нарушения. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

На земельном участке сельскохозяйственного назначения, арендуемом коммерческой организацией, обнаружены факты размещения бытовых отходов и мусора. В связи с этим прокурор внес представление адрес общества и возбудил дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, касающейся несоблюдения требований по охране земель и улучшению их плодородия.

Кроме того, обнаружена свалка отходов на соседнем участке, который находится в неразграниченной государственной собственности. В ответ на это приняты меры прокурорского реагирования.

Фактическое устранение нарушений будет находиться под контролем прокурора района.