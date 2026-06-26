В Рязанской области нашли свалку отходов на сельхозземлях, мусор поручили убрать

Прокуратура Ухоловского района проверила исполнение земельного и природоохранного законодательства и нашла серьезные нарушения. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.
На земельном участке сельскохозяйственного назначения, арендуемом коммерческой организацией, обнаружены факты размещения бытовых отходов и мусора. В связи с этим прокурор внес представление адрес общества и возбудил дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, касающейся несоблюдения требований по охране земель и улучшению их плодородия.
Кроме того, обнаружена свалка отходов на соседнем участке, который находится в неразграниченной государственной собственности. В ответ на это приняты меры прокурорского реагирования.
Фактическое устранение нарушений будет находиться под контролем прокурора района.