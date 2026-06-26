В Рязанской области мужчина угнал служебный автомобиль и попал в ДТП

Инцидент произошел в Сараевском районе. Мужчина выпивал на рабочем месте и решил сесть за руль служебного авто без прав. С работы мужчина поехал по личным делам. Во время поездки работник попал в ДТП, в результате которого автомобиль получил механические повреждения. Уголовное дело направлено в Сараевский районный суд для рассмотрения по существу.

В Рязанской области мужчина угнал служебный автомобиль и попал в ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в Сараевском районе. Мужчина выпивал на рабочем месте и решил сесть за руль служебного авто без прав. С работы мужчина поехал по личным делам.

Во время поездки работник попал в ДТП, в результате которого автомобиль получил механические повреждения.

Уголовное дело направлено в Сараевский районный суд для рассмотрения по существу.