В Рязанской области мужчина обокрал бывшую жену, чтобы купить спиртное

58-летняя женщина рассказала, что из сарая пропала шлифовальная машинка. Сотрудники полиции опросили жителей деревни и узнали, что накануне 46-летний мужчина из соседнего населенного пункта продавал похищенный инструмент. Выяснилось, что это был бывший супруг заявительницы. По предварительным данным МВД, он взломал сарай, забрал инструмент и продал случайному знакомому. Злоумышленника задержали. Ранее мужчину неоднократно судили за кражи. Полгода назад он вернулся из тюрьмы, где отбывал наказание за воровство из дома бывшей супруги, в котором когда-то жил. Кражи злоумышленник совершал в нетрезвом виде, чтобы получить деньги на покупку спиртного.

В деревне Инкино Касимовского района мужчина обокрал бывшую жену, чтобы купить спиртное. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

58-летняя женщина рассказала, что из сарая пропала шлифовальная машинка. Сотрудники полиции опросили жителей деревни и узнали, что накануне 46-летний мужчина из соседнего населенного пункта продавал похищенный инструмент. Выяснилось, что это был бывший супруг заявительницы.

По предварительным данным МВД, он взломал сарай, забрал инструмент и продал случайному знакомому. Злоумышленника задержали.

Ранее мужчину неоднократно судили за кражи. Полгода назад он вернулся из тюрьмы, где отбывал наказание за воровство из дома бывшей супруги, в котором когда-то жил. Кражи злоумышленник совершал в нетрезвом виде, чтобы получить деньги на покупку спиртного.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), по которой грозит до пяти лет тюрьмы.