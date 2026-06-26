В Рязани с участника СВО взыскали 277 тысяч рублей долга по алиментам

Известно, что местный житель на протяжении длительного времени уклонялся от выполнения судебного решения о ежемесячном взыскании алиментов на содержание своих детей. Судебные приставы применили ряд законных мер, включая арест денежных средств в банках, временное ограничение на выезд за пределы России и запрет на регистрационные действия с имуществом должника. В ходе работы с должником выяснилось, что он заключил контракт с Министерством обороны РФ и стал участником СВО. Узнав о своей задолженности и введенных ограничениях, мужчина оперативно оплатил всю сумму долга. В итоге права его несовершеннолетнего ребенка восстановлены в полном объеме.

В Рязани участник СВО погасил задолженность по алиментам в размере 277 тысяч рублей благодаря действиям судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Известно, что местный житель на протяжении длительного времени уклонялся от выполнения судебного решения о ежемесячном взыскании алиментов на содержание своих детей.

Судебные приставы применили ряд законных мер, включая арест денежных средств в банках, временное ограничение на выезд за пределы России и запрет на регистрационные действия с имуществом должника. В ходе работы с должником выяснилось, что он заключил контракт с Министерством обороны РФ и стал участником СВО.

Узнав о своей задолженности и введенных ограничениях, мужчина оперативно оплатил всю сумму долга.

В итоге права его несовершеннолетнего ребенка восстановлены в полном объеме.