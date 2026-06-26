Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
21°
Сбт, 27
20°
Вск, 28
22°
ЦБ USD 77.06 1.43 27/06
ЦБ EUR 87.4 1.63 27/06
Нал. USD 79.05 / 80.08 26/06 18:45
Нал. EUR 91.21 / 92.87 26/06 18:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
23 июня 15:43
681
В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде
В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лет...
23 июня 10:10
791
Как работает гибридный автомобиль, зачем он нужен и стоит ли на него п...
Эти вопросы задают себе тысячи автолюбителей. Компания...
22 июня 16:56
2 385
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
2 870
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани с участника СВО взыскали 277 тысяч рублей долга по алиментам
Известно, что местный житель на протяжении длительного времени уклонялся от выполнения судебного решения о ежемесячном взыскании алиментов на содержание своих детей. Судебные приставы применили ряд законных мер, включая арест денежных средств в банках, временное ограничение на выезд за пределы России и запрет на регистрационные действия с имуществом должника. В ходе работы с должником выяснилось, что он заключил контракт с Министерством обороны РФ и стал участником СВО. Узнав о своей задолженности и введенных ограничениях, мужчина оперативно оплатил всю сумму долга. В итоге права его несовершеннолетнего ребенка восстановлены в полном объеме.

В Рязани участник СВО погасил задолженность по алиментам в размере 277 тысяч рублей благодаря действиям судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Известно, что местный житель на протяжении длительного времени уклонялся от выполнения судебного решения о ежемесячном взыскании алиментов на содержание своих детей.

Судебные приставы применили ряд законных мер, включая арест денежных средств в банках, временное ограничение на выезд за пределы России и запрет на регистрационные действия с имуществом должника. В ходе работы с должником выяснилось, что он заключил контракт с Министерством обороны РФ и стал участником СВО.

Узнав о своей задолженности и введенных ограничениях, мужчина оперативно оплатил всю сумму долга.

В итоге права его несовершеннолетнего ребенка восстановлены в полном объеме.