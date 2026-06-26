В Рязани общественники проверили благоустройство ЦПКиО

Рабочая группа Общественного экологического совета Рязанской области провела очередной рейд в Центральном парке культуры и отдыха, чтобы оценить ход благоустройства территории. По итогам проверки председатель РРОО «Регион для жизни» Дарья Клевцова сообщила, что приживаемость новых насаждений составляет почти 100%, а до 1 июля общественники ожидают публикации дендроплана и сертификатов качества на завезенный грунт. Кроме того, они предложили разместить в открытом доступе схему благоустройства парка.

Рабочая группа Общественного экологического совета Рязанской области провела очередной рейд в Центральном парке культуры и отдыха, чтобы оценить ход благоустройства территории. Об этом сообщили в горадминистрации.

Как сообщили в Экосовете, участники осмотрели парк, проверили работы по озеленению и обсудили вопросы, которые чаще всего поднимают жители.

По данным городской администрации, на территории уже пересадили 407 зеленых насаждений и высадили 213 новых деревьев и кустарников. Также выполнена планировка участка, завезен плодородный грунт, внесены минеральные удобрения, убраны старые и аварийные деревья, а также разросшийся кустарник.

По итогам проверки председатель РРОО «Регион для жизни» Дарья Клевцова сообщила, что приживаемость новых насаждений составляет почти 100%, а до 1 июля общественники ожидают публикации дендроплана и сертификатов качества на завезенный грунт. Кроме того, они предложили разместить в открытом доступе схему благоустройства парка.

Сейчас в ЦПКиО также продолжается строительство детской площадки, устройство парковочного пространства и подготовка к монтажу освещения и инженерных коммуникаций. После завершения этих работ озеленение парка продолжат осенью.