В Рязани 21-летнего сотрудника банка заподозрили в хищении данных клиента

Следствием установлено, что в феврале 2025 года работник одной из кредитных организаций неправомерно получил персональные данные мужчины, который ранее был его клиентом. Затем подозреваемый скопировал данную информацию и оформил на имя жителя фиктивное платежное поручение. Возбуждено уголовное дело в связи с неправомерным доступом к компьютерной информации, совершенном с использованием служебного положения (часть 4 статьи 272 УК РФ). Сотрудники регионального управления СК проводят следственные действия, направленные на закрепление доказательств и установление аналогичных эпизодов преступной деятельности.

В Рязани 21-летнего сотрудника банка заподозрили в хищении данных клиента. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что в феврале 2025 года работник одной из кредитных организаций неправомерно получил персональные данные мужчины, который ранее был его клиентом. Затем подозреваемый скопировал данную информацию и оформил на имя жителя фиктивное платежное поручение.

Возбуждено уголовное дело в связи с неправомерным доступом к компьютерной информации (часть 4 статьи 272 УК РФ).

Сотрудники регионального управления СК проводят следственные действия, направленные на закрепление доказательств и установление аналогичных эпизодов преступной деятельности.